Обязательный к предустановке на продаваемых в России смартфонах магазин приложений RuStore не обнаружился на завезённых с начала 2023 года в магазины телефонах. Корреспондент ТАСС не нашёл его на смартфонах, продающихся в "М.Видео", "Эльдорадо", DNS и в салонах "Мегафона". На некоторых устройствах нашлись обязательные к предустановке "Яндекс карты" и "Яндекс диск", "Госуслуги", MirPay, "Почта Mail.ru", программы "Лаборатория Касперского", "Мой офис".

В "Минцифры" привели два фактора, которые могли повлиять на ситуацию. Продающиеся сейчас смартфоны могли быть произведены и завезены в 2022 году. Кроме того, до конца 2023 года действует мораторий на проверку соблюдения закона о предустановке.