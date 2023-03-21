Обязательный к предустановке на продаваемых в России смартфонах магазин приложений RuStore не обнаружился на завезённых с начала 2023 года в магазины телефонах. Корреспондент ТАСС не нашёл его на смартфонах, продающихся в "М.Видео", "Эльдорадо", DNS и в салонах "Мегафона". На некоторых устройствах нашлись обязательные к предустановке "Яндекс карты" и "Яндекс диск", "Госуслуги", MirPay, "Почта Mail.ru", программы "Лаборатория Касперского", "Мой офис".
В "Минцифры" привели два фактора, которые могли повлиять на ситуацию. Продающиеся сейчас смартфоны могли быть произведены и завезены в 2022 году. Кроме того, до конца 2023 года действует мораторий на проверку соблюдения закона о предустановке.
Один из источников на рынке подтвердил ТАСС, что RuStore действительно не предустанавливается на продаваемые в РФ смартфоны. Другой источник, знакомый с процессом импорта электроники в Россию, пояснил, что предустановка российского ПО со стороны продавцов сегодня невозможна, так как значимая доля поставок смартфонов происходит без согласия производителей в рамках механизма параллельного импорта.
"Предустановка определенного софта официально происходит только на этапе производства непосредственно самим брендом. В случае если ретейлеры на своих складах начнут самостоятельно вскрывать коробки, заниматься активацией устройств и будут вмешиваться в операционную систему, то это окажется прямым нарушением прав потребителей, потому что продаваться уже, по сути, будут использованные, б/у смартфоны", - пояснил ТАСС источник.
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