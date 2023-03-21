Вакансии продавцов-кассиров в "Пункты выдачи заказов" нашла на HH редакция Shoppers.media. В вакансии сообщается о запуске "нового формата — офлайн-точки в городах, где ещё нет доставки Самоката".

Внутри одного помещения будет несколько зон: магазин с продуктами и товарами, в том числе марки Самоката, пекарня со свежей выпечкой и горячими напитками, пункт выдачи заказов и витрина СберМегаМаркета.

Первые три точки будут работать в городе Егорьевске Московской области и в городах Всеволжск и Кириши Ленинградской области. Ещё в марте компания искала архитектора-дизайнера для разработки концепции пространств для «выхода в офлайн».