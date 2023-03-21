Представители Wildberries сказали РБК, что якобы забастовка ПВЗ была на самом деле информационной атакой, срежиссированной в ангажированных телеграм-каналах.

«Мы получили анализ информационного поля от крупнейших PR-агентств России. Профессионалы в области PR сошлись на том, что компания подверглась информационной атаке с бюджетом в несколько десятков миллионов рублей. Основную часть атаки проводят телеграм-каналы — серая зона медиапространства, которая не регулируется и не подчиняется законодательству РФ. К большому сожалению, у компании нет законных способов призвать телеграм-каналы к ответственности, лишь заплатить, что вынуждены делать многие компании: по сути, это называется информационным рэкетом». Представитель маркетплейса настаивает: «Парадокс этой ситуации в том, что все пишут о забастовках, но в реальности их никто не видел, и никто не испытывал сложности с получением своих заказов: так как они «проходят» лишь в чатах и телеграм-каналах, то есть являются виртуальными и срежиссированными телеграм-каналами».

Другие участники рынка выразили мнения о том, что проблемы у Wildberries всё-таки есть и о том, что повышенное внимание к конфликту в СМИ и в соцсетях - естественно. WB - один из крупнейших и самых быстрорастущих маркетплейсов, так что СМИ могут про него писать и вне информационных атак.

Александр Бутаров отмечает, что все маркетплейсы объединяет фундаментальная проблема — изменение условий работы в одностороннем порядке. «Но Wildberries впереди планеты всей, они могут изменить любые условия сотрудничества, уведомив менее чем за сутки, — объясняет предприниматель. — Конечно, у крупного бизнеса свои интересы, и условия явно прописаны в оферте, но отношения с партнерами должны быть более сбалансированными. Необходимы регулирование и регулярный конструктивный диалог». Источник РБК на рынке электронной коммерции сообщил, что текущие действия Wildberries «нетипичны для отрасли». «Другие игроки в шоке от происходящего, поскольку действия Wildberries могут негативно повлиять на всю отрасль — есть риск появления избыточного регулирования по следам этой истории», — говорит он.

Внимание госрегуляторов к забастовке ПВЗ вызвало неожиданный побочный эффект: депутаты обнаружили на Wildberries украинские товары, которые там "спокойно продаются", и товары с ЛГБТ-символикой рассказал заместитель Сергея Миронова Дмитрий Гусев. Ранее маркетплейс начислил продавцам штрафы на более чем 600 млн рублей за размещение связанных с курением товаров, продажа которых не запрещена законом.