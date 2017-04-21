Медиапроекты Mail.Ru Group добавили к бесплатным функциям «SEOSan» услуги за деньги. Продвинутый инструмент мониторинга, для наблюдения за изменения на своих сайтах, обходится в сумму от 250 до 700 рублей в месяц. За 1000 рублей в месяц можно наблюдать за чужими сайтами — например сайтами конкурентов.

Медиапроекты Mail.ru Group предложили некоторые свои услуги всем желающим в апреле 2016 года. Сначала появились myWidget для повышения вовлечённости пользователя в контент и увеличения глубины просмотра, и «Медиатор» для редакционной аналитики. В сентябре того же года медиапроекты запустили базовую и бесплатную версию «SEOSan».