Законопроект о товарных агрегаторах, внесенный в Госдуму в марте, будет доработан с учетом предложений представителей рынка, сказал «Коммерсантъ» глава комитета по информполитике Госдумы Леонид Левин по итогам круглого стола с участием экспертов и представителей компаний. «Было решено, что законопроект нужен, он актуален, но сейчас он сырой, и нас попросили прислать свои правки и замечания», — сообщил один из участников мероприятия, ссылаясь также на поручение вице-премьера Ольги Голодец.

Законопроект разработал Роспотребнадзор, в начале марта его одобрило правительство РФ. Первое ведомство уверенно, что сегодня агрегаторы находятся вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей. Правительство утвердило старую версию закона, не согласованную с рынком. Спустя несколько дней «Роскомсвобода» обвинила Роспотребнадзор в том, что ради принятия своей версии закона «о торговых агрегаторах» ведомство пошло на подлог документов.

В середине апреля генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин также заявлял, что принятие законопроекта в его нынешнем виде приведет к росту цен на товары. Принятый сейчас вариант законопроекта предполагает, что агрегаторы, в первую очередь Яндекс.Маркет, несут полную ответственность перед покупателем на всю сумму покупки, если товар оказался некачественным или покупатель оказался введен в заблуждение интернет-магазином.