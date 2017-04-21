Генеральный директор Yota Devices Дмитрий Моисеев решил оставить компанию, где проработал на этой должности меньше года, сообщило агентство RNS. Место Моисеева займет Василий Попов, который последние три года развитием медиаактивов украинского холдинга СКМ Рината Ахметова. Ранее Попов работал в ИД «Пронто медиа», «Вимм-Биль-Данне» и в «Кампомосе».

В пресс-службе агентству также рассказали, что причиной ухода Моисеева стало его желание заняться другими проектами. Бывший гендиректор возглавил компанию летом 2016 года. До Моисеева гендиректором был Владислав Мартынов, который решил заняться продвижением YotaPhone в Китае.