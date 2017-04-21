Центробанк и банки, входящие в ассоциацию «Финтех», планируют создать платформу моментальных платежей и переводов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину. Ассоциация развития финансовых технологий (ассоциация «ФинТех»), учрежденная Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка, приступила к работе в конце 2016 — начале 2017 года. В «ФинТех» вошли «Сбербанк», ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк. В теории провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты, обещает Бакина: «обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail». «Платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками <...> в обход традиционных посреднических схем с платежными системами», — рассказал специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. Исполнительный директор «Финтеха», председатель совета директоров Qiwi Борис Ким объяснил: «нет смысла создавать еще одну систему перевода с карты на карту. Если мы хотим повысить надежность расчетов, альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе». К нему могут быть привязаны «вторичные идентификаторы»: номер телефона, логины в соцсетях, те же карты.

Ранее глава группы QIWI и генеральный директор ассоциации Сергей Солонин объяснял, что её члены:

«буд[ут] участвовать в создании единого пространства для платежей физических и юридических лиц, а также в разработке и внедрении наиболее перспективных технологий в следующих областях: идентификация и менеджмент цифровой идентичности; продукты, основанные на технологии распределенного реестра [блокчейн, биткоин]; платформы для платежей физических и юридических лиц; открытый API».

Кто будет владеть платформой не раскрывается. Возможно, что появятся две компании: платежная и оператор технической инфраструктуры.

Осенью Qiwi, «Сбербанк», Альфа-Банк, Банк «Открытие» и «Тинькофф Банк», под координацией Центробанка провели первые тестовые блокчейн-транзакции. Позднее в 2017 Qiwi выделил блокчейн-направление в отдельный бизнес и приготовился инвестировать в него. Параллельно c 2015 года готовилось международное банковское взаимодействие, так «Сбербанк» был готов доработать технологии, лежащие в основе криптовалют, вместе с Goldman Sachs, Barclays и другими крупнейшими банками мира. Однако в 2017 году выяснилось, что «Сбер» не возьмут в R3, например потому, что из-за самой технологической природы платформы на блокчейне, в сообществе невозможно отключение участника из-за «санкций». Вышеупомянутая Qiwi в R3 вошла, как платёжная система, но не как одноимённый банк.

12 апреля «Известия» сообщили, что в Госдуме обсуждается запрет на бесконтрольный оборот криптовалют, при этом, если государство будет знать каждого участника финансовой операции, сделки на технологиях блокчейна возможны. Такими могли бы стать обсуждаемые ЦБ и несколькими банками p2p платежи.