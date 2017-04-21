РЖД запустили новое мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для покупки билетов на поезд для устройств на базах iOS и Windows Mobile. Комиссия при покупке билетов не взимается. С помощью сервиса можно также узнать расписание поездов и электричек (но купить билет на электричку нельзя), хранить свои электронные билеты, следить за изменениями в расписании и бонусами, смотреть информацию о ранее купленных проездных документах. Кроме того, в приложения РЖД добавили навигацию внутри зданий вокзалов.
Andorid приложение для продаж билетов РЖД год назад.
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При современном уровне технологий достаточно было сделать адаптивный дизайн под мобильный браузер. Оплата, пуш — всё это там работает и поддерживается в актуальном состоянии разработчиками.
Но нет, в России ведь до сих пор не прошла мода на мобильные приложения. Нужно каждому сделать своё, и по-жирнее… И не обновлять. При этом, обязательно, чтобы авторизация и уведомления были только через email ☺
Кстати, чтобы сменить email в рдж, поддержка запрашивала выслать скан паспорта ☺ И это не сарказм.