РЖД запустили новое мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для покупки билетов на поезд для устройств на базах iOS и Windows Mobile. Комиссия при покупке билетов не взимается. С помощью сервиса можно также узнать расписание поездов и электричек (но купить билет на электричку нельзя), хранить свои электронные билеты, следить за изменениями в расписании и бонусами, смотреть информацию о ранее купленных проездных документах. Кроме того, в приложения РЖД добавили навигацию внутри зданий вокзалов.

Andorid приложение для продаж билетов РЖД год назад.