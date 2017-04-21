«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили тестирование партнерской программы для сообществ. Сообщества смогут долю от рекламных доходов, получаемых соцсетями, говорится в сообщении двух компаний.

Раньше группы сами привлекали рекламодателей и тратили на это свои ресурсы. Подключив партнерскую программу, они смогут сосредоточиться на создании контента, а доход будут получать от рекламы, которую социальные сети будут привлекать напрямую на свою площадку. Такая реклама будет показываться от имени группы, доходы от неё мы будем делить с владельцем сообщества, — сказал представитель «Одноклассников».

Возможности таргетинга социальных сетей позволят показывать персонализированную рекламу от имени группы и уменьшить рекламную нагрузку на пользователя. В свою очередь, рекламодатели смогут размещать более эффективную рекламу и меньше зависеть от годовой инфляции.

Доступ к новой системе монетизации вскоре получат некоторые категории сообществ. В дальнейшем подключить партнерскую программу смогут все группы, соответствующие регламенту. О подробностях своих партнерских программ «Одноклассники» и «ВКонтакте» объявят в ближайшее время.

Группы — неотъемлемая часть экосистемы социальных сетей. Некоторые группы уже стали новыми медиа, их охват сопоставим с традиционными СМИ. Партнерская программа позволит группам получать дополнительный доход прямо от социальной сети. Повышение эффективности рекламы за счет показа персонализированного сообщения, а не одного поста для всех подписчиков группы, позволит снизить рекламную нагрузку на пользователя и повысить качество контента в ленте социальной сети, заявил Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта «Одноклассники».

Компания «Медиалогия» сообщила, что начала анализировать аудиторию крупных сообществ в соцсети «ВКонтакте», самым крупным оказалось «Новинки Музыки 2017» с аудиторией 12,4 млн человек. Также среди лидеров рейтинга: MDK (7,8 млн), «Палата № 6» (7,8 млн), «Лепра» (4,2 млн) и другие.

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