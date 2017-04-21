Россия будет считать отечественными онлайн-кинотеатры с совладельцами иностранцами, если более 50% аудитории сервиса составляют российские зрители, — следует из текста принятого сегодня Госдумой закона. Так закон установил «экспортное ограничение» для иностранных проектов отечественных видеосервисов, если у них в капитале есть заграничные партнёры — снимать ограничение будет правительственная комиссия. Закон регулирует не только непосредственно кинотеатры в интернете, под действие попадают все ОТТ, например ТВ в онлайне, на нём специализируется, например Nemo TV, но не регулирует площадки с пользовательским контентом и поисковики (по слухам один из них, совместно с союзом телевизионных рекламодателей, сейчас обдумывает запуск русского аналога Hulu). Согласование экспорта лишь отчасти выглядит делом совсем отдалённого будущего. На примере одного из западных приложений Tvzavr известно, что число пользователей у него примерно равно числу подписчиков Tvzavr привычного россиянам. По оценкам другого кинотеатра, IVI, только в соседних постсоветских странах можно собрать 50−60 млн пользователей в месяц (это больше или равно числу существующих зрителей в РФ). Директор ассоциации «Интернет видео» и член экспертного совета «Фонда кино» Алексей Бырдин успокоил:

Да, такая проблема есть, но поскольку в законе прямо написано, что правительственная комиссия будет санкционировать владение в целях развития российского медиарынка, а экспансия российских сервисов на глобальный рынок — это в первую очередь экспорт российского контента, важная и полезная задача, то мы предполагаем, что в таких случаях решение комиссии будет положительным.

Среди экспортирующих кинотеатров (что неравно понятию: «их юрлица имеют иностранного совладельца») есть, например, Tvzavr. Около полугода он совместно с «Роскино» предлагает иностранцам «Русское кино». Этим приложением воспользовались 3 млн человек, для сравнения, за полный 2016 год привычный российский Tvzavr привлёк 4 миллиона подписчиков. Если сравнивать только подписчиков — цифры уже сопоставимы, впрочем полная ежемесячная аудитория Tvzavr составляет 25 млн. человек (их привлекла не только подписка, но и покупка фильмов, или аренда или просмотр по рекламной модели). Конкурирующий IVI.ru с 2016 года пробует создать витрины для зрителей во Франции, ФРГ, Израиле и США. В ноябре 2015 IVI вышел в постсоветские страны. В 11 странах-соседях к январю 2016 проект собрал, по словам гендиректора компании Олега Туманова — «миллионы» зрителей. Туманов оценивал потенциальную аудиторию для онлайн-кинотеатров на постсоветском пространстве в 50−60 млн пользователей в месяц, при этом ежемесячная аудитория его сервиса на всех платформах в России тогда составляла около 24 млн уникальных пользователей.

Глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что законопроект в нынешнем виде не требует изменений в структуре собственности для компаний, «составивших основы рынка легального контента в нашей стране». Закон может вступить в действие 1 июля 2017 года, после прохождения Совета Федерации и подписания президентом, сообщило агентство RNS.

«Важно было создать условия для гарантированного сохранения в российском сегменте интернета компаний, использующих иностранные инвестиции, но при этом заслуживших репутацию надежного поставщика легального видео для отечественных пользователей», — говорит Левин.

Алексей Бырдин подтвердил: