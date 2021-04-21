Фонды FMZ Ventures и VNV Global, а также инвесткомпания сооснователей Avito Otiva J/F AB вложили в BlaBlaCar $115 млн, которые компания направит «на сохранение текущих темпов роста», сообщает пресс-релиз. Инвестиционная оценка BlaBlaCar достигла $2 млрд.

Из коронакризиса компания вышла без потерь, заявляет её глава Николас Брюссон, она показала двузначный рост активности на развивающихся рынках (включая Россию) и собирается «придерживаться активной наступательной стратегии».

Помимо прочего, средства будут направлены на развитие автобусной части российской платформы BlaBlaCar. Здесь две основные задачи: расширение сети партнеров и техническое совершенствование платформы, чтобы сделать опыт покупки онлайн-билета на автобус на территории России максимально простым и удобным.

В следующие 18 месяцев компания собирается в два раза увеличить автобусную сеть маршрутов в Европе, а также добавить на платформу возможность покупки Ж/Д-билетов (в России пока не планирует).

«Кризис изменил транспортную отрасль. Сейчас мы видим отличные возможности для воплощения своих амбиций по расширению предложений на нашей мультимодальной платформе», — говорит Николас Брюссон. «BlaBlaCar и до этого финансового раунда находился в хорошем финансовом положении, однако привлечение дополнительных инвестиций поможет нам действовать еще более решительно, как только рынок начнет восстанавливаться после кризиса. Теперь мы будем в состоянии рисковать, играть на опережение, действовать по-крупному».