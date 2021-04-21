Крупные игроки рынка каршеринга по итогам 2020 года нарастили выручку, но закончили его с выросшими чистыми убытками.

Выручка компании «Яндекс.Каршеринг» составила 68 млн руб., а убыток — 710,4 млн руб. Эта компания работает под брендом «Яндекс.Драйв», согласно информации на сайте сервиса. Но само юрлицо было зарегистрировано только в апреле 2020 года. При этом в 2019 году выручка ООО «Яндекс.Драйв», которое раньше считалось основным юрлицом для сервиса, составляла 7,4 млрд руб., а убыток — 2,4 млрд руб. (данные за 2020 год для этой компании не приводятся). Представитель «Яндекса» настаивает, что указанные показатели не отражают итоги их каршеринга. Ранее компания сообщала, что в 2020 году выручка этого направления составила 8,5 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2019-м. Размер убытка «Яндекс» не раскрывал.

По данным Russian Automarket Research, на конец 2020 года общий парк каршеринга в России составлял 44,4 тыс. автомобилей. Крупнейшими игроками по этому показателю были «Яндекс.Драйв» (27,3%), «Делимобиль» (27%), BelkaCar (11,3%) и «Ситидрайв» (10,5%).