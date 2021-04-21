При превышении установленной нормы энергопотребления на человека в месяц россияне должны будут платить больше за единицу энергии, предложили в Союзе потребителей РФ. Предложение направлено Михаилу Мишустину на рассмотрение правительством. Сейчас в среднем россияне используют 90 кВт/ч в месяц на человека, в Союзе предлагают установить норматив в 100 кВт/ч.

Это позволило бы экономить электричество, считают в союзе. Там полагают, что сокращение потребления поможет решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса. — За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня, — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в случае введения прогрессивных тарифов норму надо будет увеличить до 200 кВт/ч, считать её отдельно от общедомовых расходов, сделать поправки для малообеспеченных граждан, которые не могут себе позволить бытовую технику с высоким уровнем энергоэффективности.

Идеи о пересмотре цен на электричество могут быть связаны с новой волной популярности майнинга, которая началась вместе с ростом курса основной и других криптовалют, отмечаемым с зимы 2021 года. В первом квартале 2021 года в России в 7 раз выросло количество в чеках товаров со словом «майнинг» в описании, подсчитал ресурс «Чек индекс», располагающий статистикой онлайн-касс. «Если в 2020 гг в топ-покупок такой категории лидировали готовые бизнес-планы майнинга криптовалют, теперь — каркасы для майнинга». Производители компьютерных комплектующих часто используют интерес к майнингу в маркетинге для повышения продаж, отмечают в компании.

Эксперты провели анализ агрегированных обезличенных данных о продажах компьютерных комплектующих, которые условно можно считать минимальным набором для майнинга криптовалют. Учитывались фактические расходы — средний чек затрат на покупку товара (средний показатель с учетом скидок, акций, характеристик производительности). Затраты на минимальный набор для майнинга криптовалют составили 69 792 руб., что на 51% выше, чем в прошлом году. При этом в апреле затраты на такой набор составили уже более 78 тыс. руб., что на 69% выше по сравнению с показателями 1 квартала 2020 г.

Депрутат Антон Горелкин заявил в «Телеграме», что майнинг срочно надо урегулировать законодательно: