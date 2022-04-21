"Яндекс" отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год, говорится в годовом отчете компании. Ранее ожидалось, что по итогам 2022 года консолидированная выручка составит 490-500 млрд рублей. Как следует из документа, "в нынешних обстоятельствах" нельзя ничего прогнозировать в краткосрочной или среднесрочной перспективе, поэтому на предыдущую оценку больше нельзя полагаться. Также "Яндекс" сообщил о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в бизнес как в РФ, так и за рубежом. Акции «Яндекса» на бирже потеряли с начала года больше 60% стоимости и торгуются на уровне 2017 года.