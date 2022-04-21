Компания Google уведомила рекламодателей ранее размещавших рекламу через Google AdWords о том, что остатки денежных средств они могут вернуть отправив заявление по факсу.
Пользователи жалуются, что этот факс не работает, а альтернативные способы передачи уведомления о желании получить деньги — тормозят и непонятно, работают ли вообще.
При этом есть пример компании, которая работала через агентство. Она смогла вернуть деньги.
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заявление по факсу ? В 21 веке ? Это такое типа издевательство для Россиян ?
раньше домены в зоне .ру продавались/покупались в один клик. теперь надо электронную подпись оформлять которая у меня в полумиллионнике НИГДЕ не оформляется или нести заверять у нотариуса письменное заявление (за деньги кста). такой вот 21ый век.
Может это прикол регистратора?
Как-то не очень верится в массовость таких проблем и то, что вы с ней первый столкнулись (и единственный)
Google и раньше не отличалась особой заботой о рекламодателях. Хорошо, если давали дотратить деньги без заморозки аккаунта.
Да они там в Штатах больные на голову
Хорошо хоть конной почтой не требуют отправить.
При этом PDF даже заполнить нельзя — им, наверное, весело потом все эти каракули вручную разбирать.