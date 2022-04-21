Компания Google уведомила рекламодателей ранее размещавших рекламу через Google AdWords о том, что остатки денежных средств они могут вернуть отправив заявление по факсу.

Пользователи жалуются, что этот факс не работает, а альтернативные способы передачи уведомления о желании получить деньги — тормозят и непонятно, работают ли вообще.

При этом есть пример компании, которая работала через агентство. Она смогла вернуть деньги.