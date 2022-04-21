Яндекс.Еду" оштрафовали за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
"ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства. Компания 1 марта проинформировала, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки привели к утечке в Сеть телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах.
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Несмотря на то, что штраф крошечный, во-первых, ещё будут иски от тех, кому не понравился слив (а у нас сейчас есть коллективные иски, это неприятно.
Во-вторых, больше всего "Яндекс" наказал себя сам, ибо привязка к телефону и количеству затрат на сервис является бесценной для маркетологов-конкурентов по доставке еды.
Я удивлён, например, что на этом фоне "Кухня на районе" куда-то продаётся. Буст по новым клиентам можно было получить шикарный.