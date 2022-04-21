Яндекс.Еду" оштрафовали за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

"ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства. Компания 1 марта проинформировала, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки привели к утечке в Сеть телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах.