Российский центральный банк создал на официальном сайте раздел с информацией о цифровом рубле, пилотный запуск которого происходит буквально сейчас.

Конкретного ответа на вопрос о сроке "широкого внедрения" новой ипостаси рубля банк не дал: сначала надо провести и проанализировать пилотный запуск, отработать с банками базовые операции, добиться комфорта и удобства для пользователей. э

Цифровой кошелёк у человека будет только один, зато не привязанный к какому-то коммерческому банку, только работающий на платформе ЦБ. Зато управлять им можно из приложения своего банка.

Цифровой рубль есть "средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования", поэтому кредиты в нём выдаваться не будут, процент на вклад начисляться не будет, кэшбэка не будет.

Цифровой рубль — это третья форма рубля. Сейчас у нас есть наличные (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичные (деньги на счетах в банках, на картах), а в дополнение к ним появится еще и третья форма — цифровая. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Кошельки, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?

Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровой рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Выпускать цифровые рубли будет Банк России.

Отдельно в FAQ разобрали популярные заблуждения о цифровом рубле, в частности: