Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших людей в России. В 2022 году вопреки ожиданиям обеднели только немногие миллиардеры и потери из связана не с СВО, а с падением котировок на бирже. В общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 миллиардеров из списка Forbes. Все вместе они потеряли $8,5 млрд. Самым обедневшим миллиардером из России стал создатель Telegram Павел Дуров — за год он потерял $3,6 млрд. Состояние Дурова в 2023 году оценивается в $11,5 млрд. Падение котировок конкурентов Telegram — WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, отразилось на оценке стоимости Telegram. С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в этом году он переместился на десятое.

Леонид Богуславский (владеет, в частности, долей в публичной компании Datadog, капитализация которой упала за год более чем вдвое — с $174,51 за акцию в феврале 2022 года до $78,35 в феврале 2023-го). Его состояние уменьшилось на $1,1 млрд и в 2023 году составило $3,6 млрд. Дмитрий и Игорь Бухманы, им принадлежит разработчик игр Playrix. Они потеряли $1,1 млрд каждый, сейчас у каждого $7 млрд. Главный актив братьев Дмитрия и Игоря Бухманов — разработчик игр Playrix. Падение интереса к бумагам игровых компаний наглядно иллюстрирует пример европейской Nexters, в которую Бухманы инвестровали на относительно ранней стадии. В августе 2021 года Nexters провела IPO на бирже Nasdaq при оценке в $1,9 млрд. На начало апреля 2023 года ее капитализация составляет лишь $940 млн.