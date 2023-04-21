"В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. Новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T. В дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке", сообщила компания.

Компания также напомнила, что разделение бизнеса на российский и международный начала ещё в июле 2022 года.

В ходе финального этапа разделения активов, Дмитрий Волков, сооснователь и СEO Group-IB, продал свою долю Валерию Баулину, генеральному директору F.A.С.С.T., и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается. Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков.

У Волкова были 10%. Илья Сачков продал свои 37,5% в зарегистрированной в Сингапуре Group-IB Global Private Ltd.

Group-IB собирается развивать экспансию на рынки Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (Таиланд, Саудовская Аравия, Индия). Сейчас, помимо Сингапура, есть офисы в Амстердаме и Дубае.

Осенью 2021 года основателя компании Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене. Его обвиняют в передаче за границу информации, составлявшей государственную тайну.