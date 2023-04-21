Информация о планах «Сбера» и Raiffeisen обменяться активами — «чьи-то придумки», заявил на брифинге по итогам годового собрания акционеров глава Сбербанка Герман Греф. «Я ничего об этом не знаю. Как всегда, чьи-то придумки, и много запущено всяких слухов и сплетен, никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись», — сказал он.

Об обмене активами Raiffeisen со Сбербанком писали в марте немецкие издания Der Standard и Falter. Немецкому банку должны были достаться активы российского банка в Австрии, Сберу - российские активы партнёра по рокировке.

Представитель Raiffeisen подтвердил РБК наличие схемы, но назвал ее «теоретическим соображением»: конкретных шагов для ее реализации пока сделано не было, соглашение не заключено. В том же месяце Reuters писал, что ЕЦБ нарастил давление на Raisseisen Bank по уходу с российского рынка. На Украине банк внесли в список «спонсоров войны». В конце марта Raiffeisen сообщила, что российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы RBI. «Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», — сказали в компании.

В 2019 году экс-первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис решительно опровергал слухи о "разводе" Сбера с Яндексом. "Для прекращения партнерства с «Яндексом» нет никаких оснований", говорил тогда и Герман Греф, однако чуть позже совместное предприятие всё же распалось.

В апреле Washington Post писала о том, что лишь незначительный процент собравшихся покинуть Россию иностранных компаний действительно ушли с местных рынков. Киевская школа экономики насчитала 7%, швейцарские исследователи - 9%. "Забывшие" уйти компании захватывают оставленную конкурентами долю рынка, не могут найти покупателей на свои активы или просто не хотят терять заметные доходы от работы в стране. Bloomberg пишет, что российские власти планируют начать брать с уходящих компаний разовый сбор со сверхприбыли (такие компании уже должны продавать свои активы с 50-процентной скидкой).