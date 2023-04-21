BuzzFeed News, запустившееся в 2011 году, прекращает работу. В BuzzFeed уволят примерно 15% сотрудников (некоторым работникам новостного подразделения предложат другие должности в компании).

Издание было слишком зависимо от интернет-рекламы и трафика из социальных сетей, которые к тому же не позволяли зарабатывать достаточно, чтобы оправдывать затраты на новостную журналистику. Венчурные инвесторы тоже потеряли желание её спонсировать.

Впрочем, команда BuzzFeed продолжит публиковать новости в Huffington Post, это издание купили в 2020 году и ему удаётся быть прибыльным, а также меньше зависеть от трафика из соцмедиа.

BuzzFeed News в 2021 году получило Пулитцеровскую премию за расследование притеснения мусульман в Китае