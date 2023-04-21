Логистические компании будут отчислять часть выручки в специальный фонд. Из фонда "Почте России" компенсируют "затраты на предоставление социально значимых услуг в отдаленной и сельской местности". Соответствующий законопроект уже подготовило Минцифры, рассказал на First Russian Data Forum Максут Шадаев.

"Там будет механизм компенсации. Причем это механизм пока небюджетной компенсации", - сказал министр. В качестве примера он привел фонд УУС, существующий в телеком-отрасли.

Отвечая на вопрос, какие компании будут отчислять средства в новый фонд, министр сказал: "Участники рынка доставки товаров".

Других деталей, в том числе предполагаемый размер отчислений, глава Минцифры не назвал. Шадаев уточнил, что законопроект планируется представить в ближайший месяц.

В середине марта Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер.

По его словам, сейчас "Почта России" фактически вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг.

Как сообщалось, государственное субсидирование "Почты России" было отменено в 2014 году.