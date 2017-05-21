Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе"Роем!" рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: Ozon тратит 3,5% от «Зенит-арены», клиенты Exist стали клиентами Роспотребнадзора, Telegram становится «российским WeChat».

Фастфуд-сеть KFC запустила тестирование доставки в России

«Бургерная тройка» McDonald’s, KFC и Burger King контролирует почти 40% рынка фастфуда, который в свою очередь составляет 30% всего общепита. Выход KFC и ближайших конкурентов на арену фудтеха разбавит «монополию» Mail.ru Group, выкупившего лидеров доставки Delivery Club и ZakaZaka, а также многочисленных операторов по доставке пиццы и суши.

Интересно, что от 25% до 40% заказов на рынке доставки — заказы с мобильных устройств. С точки зрения пользователя устанавливать отдельные приложения McDonald’s, KFC и Burger King, чтобы заказывать несколько раз в месяц — не самое удобное решение. Поэтому конкуренция агрегаторов и фастфуд-операторов за место на экранах смартфонов будет съедать огромное количество денег. Отличная новость для рекламных агентств. Но возможно, более дальновидным решением для KFC и товарищей был выход на рынок через мессенджеры. Как? Об этом в следующей новости.

Яндекс.Деньги и Qiwi помогли Telegram привести платежи в Россию

В прошлом году было много шума про «разговорную коммерцию», в частности с подачи Facebook. Правда, выручка Messenger так и не поднялась выше нуля.

Telegram пока тёмная лошадка на рынке мессенджеров, но явно преуспел в том, чтобы стать для пользователей чем-то больше, чем бесплатные сообщения. Дуров отстаёт по размеру аудитории, но ему удалось аккумулировать ту её часть, которая готова к экспериментам. Например, к покупкам в мессенджере.

«Разговорная коммерция» способная решить «конфликт приложений» и сделать мобильный шопинг удобнее для пользователей и выгоднее с точки зрения бизнеса. Пока это удалось только китайскому WeChat (выручка $1,8 млрд), на место которого в России претендует ВК, но кажется, Telegram — будет следующим. Интересно, что команда Дурова не стала сотрудничать в области платежей с «Тинькофф-банком». Почему?

Клиенты Exist жалуются в Роспотребнадзор на незаконное использование персональных данных

В то, что клиенты Exist обратились в Роспотребнадзор по своей инициативе, верится слабо. Чаще всего клиентского гнева хватает максимум на крепкое словцо в отзывах или социальных сетях. Но в данной ситуации речь не столько о персональных данных, а о контроле над клиентской базой. Перетягивая друг у друга канат, Exist и IsNext, кажется, забыли, что клиентская база — это не просто список email адресов, а в первую очередь реальные люди, которым важны сервис, цена и качество. Дойдут ли жалобы до реального разбирательства и на чьей стороне в этом случае окажется Роспотребнадзор?

Ozon запустил склад в Твери

В 2016 году Ozon подрос на 26% по количеству заказов и, судя по всему, планирует вырасти ещё, чтобы вернуться в TOP-5. Поздравляю ритейлера с открытием нового склада в Твери. Затраты на новую очередь площадью в два футбольных поля составили всего 1,5 млрд рублей — 3,5% от официальных затрат на строительство «Зенит-арены». Общая складская площадь Ozon в Твери, где обрабатываются 95% заказов — 40 000 м², что примерно равняется площадям Amazon в Северной Америке в 2012 году. Российскому e-commerce, как и российскому футболу, ещё есть над чем поработать. Но шансов у первого гораздо больше.

Треть потребителей готова отказаться от владения автомобилем в пользу каршеринговых и мобильных сервисов

По данным исследования агентства Capgemini 34% опрошенных считают каршеринг альтернативой владению автомобилем. Как обстоят дела в России? В прошлом году подобный опрос провёл «Коммерсантъ-Деньги» и выяснил, что более 70% не знают, что такое каршеринг в принципе, а пользовались сервисом около 8% опрошенных. «Делимобиль» и Youdrive явно нужен хороший PR, чтобы взорвать локальный рынок. С падением доходов населения и спроса на покупку автомобилей, желание заменить общественный транспорт на комфорт личного транспорта никуда не улетучилось. Capgemini рассказали, что ещё важно для пользователей каршеринга кроме автомобилей: «62% опрошенных хотели бы иметь возможность ознакомиться с виртуальной презентацией авто, 43% — общаться в онлайн-чате с представителем сервиса, а 36% — с видеоблогами других пользователей данного автомобиля». В общем, пользователи жаждут социализации.