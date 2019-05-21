Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru и «Мегафона», сообщил «Интерфакс». «Технология будет локализована в России, данные будут храниться в России. Все идет по срокам», — говорил в марте глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В сентябре 2018 Mail.ru и «Мегафон» объявили о создании маркетплейса Aliexpress Russia, в который Mail.ru внесёт деньги, магазин Pandao и трафик (по собственной оценке MRG, холдинг владеет крупнейшим рекламоносителем Рунета), ещё одним участником выступает РФПИ [суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением].