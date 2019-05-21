Директор по развитию бизнеса мультимедийной Яндекс.Авто Андрей Василевский рассказал «Ведомостям», что в ближайшие 5 лет система попадёт в 2 миллиона автомобилей Lada, Renault и Nissan российского производства. Рамочные договорённости с АвтоВАЗом появились весной 2017, теперь партнёры подписали соглашение.

«Пройдя путь от встроенной навигации до полноценной встроенной мультимедиа, мы сейчас в точке, когда даем новую ценность — делаем автомобили подключенными к интернету, автомобиль становится устройством, с которым просто и удобно взаимодействовать», — рассказал о новых возможностях заработка представитель Яндекса. Среди них: дополнительные услуги и подписки [не названы, сейчас это только Яндекс.Музыка, за навигацию и голосовое управление «Алиса» отдельно платить Яндексу не нужно], умная страховка, учитывающая стиль вождения, система автоматической оплаты за парковку или заправку. «Выгода автопроизводителей в том, что они расширяют сервисы для клиентов и могут поддерживать связь с водителем, сообщать ему, например, о необходимости прохождения техобслуживания».

В январе Яндекс начал ограниченно продавать Яндекс.Авто в розницу. В Нижнем Новгороде партнёры поисковика были готовы поставить систему в Volkswagen Polo, Lada X-Ray, Renault Duster и Kaptur. В Москве партнёры Яндекса устанавливали Яндекс.Авто при переделке стандартных машин в шарантайки под маркой Яндекс.Драйва (Яндексу эти машины не принадлежат). В розницу система стоит 30 тысяч рублей и подходит для установки в Hyundai, Kia, Lada, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota и Volkswagen. Производители начиная с 2016 года ограниченно ставили Яндекс.Авто в свои автомобили. Всего в России продано 50 000 машин с сервисами Яндекса — среди них дорогая Toyota и парочка модификаций популярных моделей Renault и Nissan, а так же Honda и, возможно, Chery.

Альянс Renault-Nissan — «АвтоВАЗ» будет покупать у Яндекса только лицензии на программное обеспечение Яндекс.Авто, но не сами устройства. Представитель поисковика объяснил, что интеграция может быть разной, в частности он допустил поддержку CarPlay — это система Apple, при помощи которой к автомобилю подключается iPhone. Конкуренты из Google заявили, что их «Android Auto появится в автомобилях Lada» раньше, чем о своих планах в 2017-м объявил союз Авто-ВАЗа и Яндекса, но главная операционная система мира до сих пор ограничивает покорение России анонсом далёкого 2016 года.

Renault-Nissan — «АвтоВАЗ» выпускает приблизительно 600 000 автомобилей в год, это даёт производителю долю в более трети всех продаж легковых и коммерческих автомобилей в России.