Минэкономразвития предложило создать виртуальную и экстерриториальную свободную экономическую зону для ориентированных на экспорт IT-компаний, выяснили «Ведомости». По данным газеты предложение Минэка получили российские министерства и некоторые участники рынка. Заявленная ведомством цель министерства — наращивание несырьевого экспорта во исполнение наказа президента. Средство — снижение издержек и обременений.

По подсчётам ассоциации «Руссофт» экспорт IT-продуктов и услуг в 2018 году достиг $10 млрд, однако примерно половина выручки остаётся в зарубежных офисах. Российские предприниматели продают права на экспортные продукты через офшорные компании, как считает сотрудник профильной компании: «привлечь их обратно могут только очень значительные льготы». Минэк перечислило возможные меры поддержки участников виртуальной экономической зоны:

безвизовый въезда иностранных работников,

компенсация таможенных пошлин на ввозимое оборудования , если его аналоги не производятся в России,

если его аналоги не производятся в России, льгота по налогу на прибыль , имущество и землю , НДФЛ , дивиденды,

имущество и землю НДФЛ дивиденды, освобождение от валютного контроля,

освобождение от уплаты НДС,

ускоренная амортизация.

Претендовать на резидентство в виртуальной СЭЗ смогут те, кто получает не менее 50% от экспорта. Компании должны быть российскими, но могут принадлежать иностранцам. В СЭЗ могут попасть компании из отраслей подпадающих под критерии «Сколково», плюс дистрибьюторы ПО и игр, киберспортивные проекты, создатели аудиовизуальных и музыкальных произведений. В предложении Минэка не определены конкретные льготные ставки. Для сравнения для резидентов «Сколково» они составляют 14% вместо 30% по страховым взносам; обнулён НДС, налог на имущество и прибыль (для тех, чья выручка не более 1 млрд рублей), таможенные платежи возмещаются. Как и у предлагаемой СЭЗ, у «Сколково» есть экстерриториальный режим.

Управляющий партнер TargetGlobal Михаил Лобанов назвал «Сколково» очень привлекательным для резидентов. Их было 1800 по состоянию на 2017 год, суммарная выручка резидентов составила 147,8 млрд рублей. Для сравнения, выручка «Яндекса» в 2018 составляла схожую сумму — 126,4 млрд, Mail.ru Group — 75,2 млрд рублей. Весь российский несырьевой экспорт приблизительно в 60 раз больше — $149,8 млрд в 2018 году. За счёт комплексных мер, не только в IT-области, Минэк рассчитывает увеличить экспорт до $250 млрд к 2024 году.

Сомневаются в эффекте от возможной виртуальной СЭЗ:

Партнер EY Вадим Ильин — он отметил , что в России , даже с новыми льготами , себестоимость IТ-разработки окажется выше чем , например в Белоруссии.

что в России даже с новыми льготами себестоимость IТ-разработки окажется выше чем например в Белоруссии. Целесообразность предложений Минэка идёт в разрез с единым механизмом развития территорий , сказано в отзыве Минфина на предложение Минэка , министерство предложило исключить льготы по НДФЛ , а льготные налоги на имущество и земельный — уменьшат доходы регионов.

Допускают успех СЭЗ:

Директор MRGV ( часть Mail.ru Games Ventures) Илья Карпинский считает , что СЭЗ позволит отказаться от запуска представительств заграницей , привлекать иностранцев в Россию и больше инвестировать. У Mail.ru Group , по данным за I квартал , международная выручка от «Игр» составила 67% из 6,7 млрд рублей.

часть Mail.ru Games Ventures) Илья Карпинский считает что СЭЗ позволит отказаться от запуска представительств заграницей привлекать иностранцев в Россию и больше инвестировать. У Mail.ru Group по данным за I квартал международная выручка от «Игр» составила 67% из 6,7 млрд рублей. Вице-президент по инвестициям ГК Softline Елена Волотовская считает статус СЭЗ стимулом для регистрации « дочек» иностранных компаний.

Остаются вопросы:

Президент Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев назвал виртуальную зону привлекательной для российских резидентов , но уехавших не вернуть.

но уехавших не вернуть. Управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава считает , что налоговых льгот недостаточно для развития экспорта , возможно помогут возможности засчитывать инвестиции от бизнес-ангелов в расходы и льгота по НДФЛ.

что налоговых льгот недостаточно для развития экспорта возможно помогут возможности засчитывать инвестиции от бизнес-ангелов в расходы и льгота по НДФЛ. «Руссофт» сочла самой значимой мерой господдержки — льготы по страховым взносам , а единственным значимым налогом для программистов — НДФЛ.

Предложения бизнеса еще обсуждаются, резюмировал замминистра экономического развития Тимур Максимов, и предположил, что новая зона может появится на базе привычного «Сколково».