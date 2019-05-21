Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подсчитала объем рекламы в средствах ее распространения в январе-марте 2019 года.

Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако рост дали только сегменты интернет и наружной рекламы. Бюджеты рекламодателей на ТВ, радио и в прессе упали.

Последний раз в первом квартале рекламные доходы телеканалов снижались четыре года назад. К 2018 году реклама интернет-сервисов и e-commerce проектов — оказалась самым быстрорастущими сегментом в телерекламе, но усилий рекламодателей интернетчиков не достаточно для возобновления роста сегмента на ТВ.