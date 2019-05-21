Mail.ru Group приобрела контроль над сервисом поиска работы и подбора персонала Worki, сообщил RNS. По данным Firrma.ru основатель Павел Гужиков, запустивший проект в 2017-м, продолжит руководить компанией.

После закрытия сделки Worki получит синергию с другими проектами Mail.ru Group, в том числе с сервисом онлайн-объявлений «Юла», что позволит нарастить присутствие компании на рынке job classified, — рассказал представитель MRG.

Worki основан на геолокации — соискатели ищут работу «рядом с домом», в нескольких километрах от себя. Сервис продаёт работодателям размещение вакансий на фиксированный период, её выделение, разрешения на просмотр данных о соискателях, «премиальные» услуги: рассылки push-сообщений по подходящим соискателям, бота для приёма обращений, брендированные объявления в приложении.