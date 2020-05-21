Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств в Росссии. Заказывать можно безрецептурные препараты по телефону и онлайн. Негодование российского екоммерса вызвало то, что к дистанционной торговле допускаются только компании, имеющие не меньше 10 оффлайновых аптек в стране. Товары могут размещаться на сайте аптеки и в приложении, что может сделать невозможным сравнение предложений разных магазинов на маркетплейсах.

Из российских онлайн-ритейлеров фармлицензия и аптеки есть у Ozon.ru. «Сберлогистика» уже договорилась о сотрудничестве с аптечной сетью АСНА, «компании провели интеграцию ИТ-систем и тестирование доставки». Владимир Путин 19 мая сказал, что внедрение дистанционной продажи лекарств, «кажется, идёт не так быстро, как мне хотелось бы».

Ассоциации компаний интернет-торговли готовит предложения по дополнению правил. Глава АКИТ Артём Соколов сказал ТАСС, что правила носят временный характер.