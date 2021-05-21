20 мая состоялась встреча исполняющей обязанности главного редактора «Ведомостей» Ирины Казьмины с сотрудниками редакции издания, рассказали «Открытым Медиа» участники встречи.

Во время получасовой встречи с коллективом Казьмина сообщила, что в планах у руководства вернуть газете прежний авторитет и былую славу, повысить уровень цитируемости и выйти на самоокупаемость. «Казьмина говорит, что важно развивать новую экосистему газеты, улучшить показатели эксклюзивности. Нужно усилить цитируемость, поскольку трафик на сайте за последнее время упал», — передаёт слова и.о. главреда сотрудник газеты.

Издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин в ответ на слова журналистов о том, что нынешняя практика долгого согласования текстов требует больших затрат и бюрократии, заявил, что в газете необходим контроль за публикуемыми материалами: «Старая модель тоже была неидеальной. Кто что хотел, тот что угодно выкладывал».

Предыдущий главный редактор Андрей Шмаров уволился с 20 мая после года работы, начавшегося с конфликта с редакцией и увольнения руководителей отделов и других журналистов.