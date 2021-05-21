С первого июня реклама будет показываться во всех роликах на YouTube, а не только у участников партнёрской программы, уведомляет Google. Компания решила заявить и реализовать «право YouTube на монетизацию».

Раньше к программе по монетизации контента могли подключиться видеоблоггеры с количеством подписчиков от 1 тысячи при наличии 4 тысяч часов просмотров видео за последние 12 месяцев. Они получают часть доходов от размещения рекламы. Мелкие блогеры от появившейся рекламы доход получать не будут.

В обновлённых правилах также говорится, что доходы, получаемые видеоблоггерами на YouTube, теперь будут считаться роялти в рамках американского финансового законодательства и облагаться соответствующим налогом. Налог блогеры должны будут платить с доходов от просмотров с территории США.