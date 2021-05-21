Арам Харди вошёл в роли директора по коммуникациям в бизнес-группу Андрея Стыскина и рассказал об этом в Facebook. Андрей Стыскин руководит развитием поиска Яндекса. Харди призвал в команду «сильных людей» -- Яндексу сейчас нужны бренд-маркетологи, бренд-аналитики, специалисты по коммуникациям, «вплоть до руководителей отделов».
Нашей дружной команде предстоит практически с нуля построить несколько вертикалей, которыми мы будем гордиться.
Мое отношение к коммуникации и бренду нетипичное: мы не будем с вами считать охваты и PR Value, не будем гордиться количеством публикаций в медиа, и уж тем более не будем рассказывать на конференциях о том, как быстро мы «тушим» пожары. Напротив, мы будем ориентироваться на смыслы, бренд-метрики и бизнес-задачи. Нам предстоит погружаться в продукт на всех стадиях, чтобы стать полноценными партнерами продуктовым менеджерам, строить смыслы, перестраивать при необходимости бизнес-процессы и разрабатывать метрики, которые будут актуальны в 2021 году. А еще у нас большая международная повестка, в которую мы уже начали погружаться.
Да, это небыстро. Да, это невероятно сложно, ведь во многом нам не на кого ориентироваться, но мы справимся!
Арам Харди известен как сооснователь приложения для обработки фото Prisma и мессенджера Capture с групповыми чатами по интересам, а также сервиса автоматизации колл-центров Dasha AI
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