Арам Харди вошёл в роли директора по коммуникациям в бизнес-группу Андрея Стыскина и рассказал об этом в Facebook. Андрей Стыскин руководит развитием поиска Яндекса. Харди призвал в команду «сильных людей» -- Яндексу сейчас нужны бренд-маркетологи, бренд-аналитики, специалисты по коммуникациям, «вплоть до руководителей отделов».

Нашей дружной команде предстоит практически с нуля построить несколько вертикалей, которыми мы будем гордиться.

Мое отношение к коммуникации и бренду нетипичное: мы не будем с вами считать охваты и PR Value, не будем гордиться количеством публикаций в медиа, и уж тем более не будем рассказывать на конференциях о том, как быстро мы «тушим» пожары. Напротив, мы будем ориентироваться на смыслы, бренд-метрики и бизнес-задачи. Нам предстоит погружаться в продукт на всех стадиях, чтобы стать полноценными партнерами продуктовым менеджерам, строить смыслы, перестраивать при необходимости бизнес-процессы и разрабатывать метрики, которые будут актуальны в 2021 году. А еще у нас большая международная повестка, в которую мы уже начали погружаться.

Да, это небыстро. Да, это невероятно сложно, ведь во многом нам не на кого ориентироваться, но мы справимся!