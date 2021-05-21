21 мая власти Москвы объявили, что в центре города, а также на ВДНХ, в Парке Горького и Сокольниках скорость движения электросамокатов будет автоматически снижаться до 15 км/ч, если пользователь въехал в зону на более высокой скорости. Пока ограничения заработали на самокатах Whoosh. В приложении Whoosh зоны снижения скорости отмечены на карте.

«По словам спикера Мосгордумы, в дальнейшем скорость могут ограничивать еще и тем, кто впервые пользуется этим транспортом. Кроме того на самокатах запретят ездить по двое», добавляет «База».

Мосгордума также предложила Департаменту транспорта составить и вести «черный список» нарушителей, которым будет запрещена аренда электросамокатов в столичных сервисах, сообщил журналистам спикер парламента Алексей Шапошников.

Обучать людей управлению этими колесными средствами предлагается на отдельной, специально созданной площадке. В парках депутаты предлагают выделить для них специальные велодорожки, а сам транспорт — оснастить передними и задними габаритными огнями для ночных поездок. Им запретят ездить по автомагистралям, введут для них специальные дорожные знаки. Также предлагается запретить их использовать лицам в нетрезвом состоянии.

18 мая из комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что с 2020 года количество наездов электросамокатами на пешеходов увеличилось «в десятки раз» — количество самокатов выросло втрое, а ездить на них стали быстрее.

В комтрансе создают «рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга». В нее войдут депутаты ЗакСа, представители районных администраций, профильных комитетов, ГИБДД и велообщественности. Члены рабочей группы собираются обсудить возможность создания «народных патрулей» из велоактивистов для помощи на дороге в случае ДТП с участием самокатов и других подобных транспортных средств. В Петербурге присутствуют как минимум 9 кикшеринговых компаний, суммарный парк которых насчитывает около 5 тысяч самокатов.

В тот же день глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников признал, что включение электросамокатов в правила дорожного движения давно назрело.

«Я думаю, что, конечно, какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в Правила дорожного движения. (…) Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта должны меняться. В больших городах беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет». «Я согласен, что каски должны быть. Я согласен, что скорость должна как-то регулироваться, или моторчики, которые у них присутствуют, надо устанавливать в технических регламентах»

«Почти каждый день к нам поступают пациенты с серьезными травмами, которые требуют операции», — рассказал о жертвах электросамокатчиков сайту «Доктор Питер» Сергей Черняев, заведующий отделением травматологии и ортопедии в Мариинской больнице.

Мы очень обеспокоены той ситуацией, которую сейчас наблюдаем в стационарах. Практически каждый день к нам в больницу поступают пациенты, которые получили травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. У них полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать. Важно сказать, что это очень серьезные травмы.

19 мая в Санкт-Петербурге двое пьяных самокатчиков сбили женщину с ребёнком, пострадавшую увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

Сервис аренды электросамокатов Urent с 19 мая ограничил скорость своих самокатов 20 километрами в час (до этого было 40). В Уфе с 19 мая ГИБДД будет проводить рейды для выявления нарушений правил пользователями самокатов.