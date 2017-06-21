«Я никак не причастен к блокировкам популярных интернет-сервисов, я лишь сообщил об уязвимости», — сообщил телеграм-аналитик Александр Литреев и распространил текст своего «Заявления о преступлении» в Следственный комитет РФ. В документе (.pdf) Литреев, со ссылками на якобы известное ему обращение Роскомнадора к интернет-провайдеру, утверждает, что в РКН знали о возможности ошибочных блокировок, ещё до начала самих массовых блокировок, но не сделали онлайн-вандализм невозможным. По мнению Литреева — это пример «халатности». Неделей ранее в новостях звучал сюжет о том, что Роскомнадзор написал заявление на действия предположительно Литреева в МВД:

Я не собираюсь терпеть безосновательные нападки в свой адрес, а также не согласен мириться с тем, что Роскомнадзор знает о существующей проблеме и ничего не делает. Ибо Интернет — это наша территория. […] вместе с замечательными ребятами из международной правозащитной группы «Агора», я написал заявление председателю Следственный комитета РФ Бастрыкину А. И. на Роскомнадзор по следующим статьям УК РФ: ст. 293 УК РФ «Халатность»; ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

15 июня «Ведомости» со ссылкой на знакомого руководителя РКН и человека близкого к ведомству сообщили, что в Роскомнадзоре считают Александра Литреева и Владислава Здольникова, активистов ФБК Навального, виновниками в «параличе Рунета» — серии блокировок случайных сайтов, которые не должны были бы блокироваться. Роскомнадзор обратился в МВД с просьбой расследовать происходящее. В тот же день, сначала погранслужба Украины, а затем сам Здольников рассказали, что IT-консультант ФБК (и его знакомый Александр Брусенцов) пообещали украинским пограничникам подать прошения о предоставлении политического убежища и въехали на Украину. Литреев остался в России.

В июне 2017 года от блокировок пострадали ivi, Telegram, возможно «Сбербанк», был затруднён доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Вики», «Одноклассникам», РБК и другим сайтам. Трафик, проходящий через крупный узел обмена МСК-9, в выходные 3−4 июня «просел» на 129 гигабит/сек или на 7% от обычной величины, говорил в интервью радио «Свобода» Александр Литреев. Потенциальный шанс блокировки кого угодно в Рунете кем угодно, даёт архитектура системы блокировок в РФ. Без особых изменений метод, применявшийся против перечисленных выше сайтов, работает 5 лет, с 2012 года, когда в РФ впервые и появился «Реестр запрещённых сайтов».