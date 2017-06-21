Предприниматель Евгений Гордеев объявил об партнёрстве со структурами Black Star Тимура Юнусова (Тимати). «Атлас» Гордеева взял на себя роль соинвестора, управляющего партнера и поставщика технологий, а Black Star – креатив и продвижение. По плану «уже в ближайшее время»: Stars предложит услуги связи, e-commerce и банкинга 30-миллионной фан-базе артистов музыкального лейбла. Stars рассчитывает выпустить сим-карту по модели MVNO (виртуального сотового оператора). Реализация идеи находится в ранней стадии — сим-карты нет. Управляющие лишь отправили предложения о сотрудничестве всем акционерам основных сотовых операторов России.

Сотовый проект «Атлас» Евгения Гордеева предполагал, что за связь в нём можно заплатить «атласами» — у. е., которые раздаются за покупку подсказанных товаров и услуг, и за приглашение в Atlas новых участников. Статуса MVNO «Атлас» не имеет. В декабре 2016 года представитель «Билайна» рассказал, что «Атлас» работает на ресурсах дочерней компании «Вымпелкома» — Sim Sim (MVNO ориентированный на приезжих, с сервисными меню на языках Средней Азии, специальными тарифами для связи с ближним зарубежьем). Гордеев задумался о создании сотового оператора в 2012 году — первые сообщения о том, что «Атлас» начал оказывать услуги появились в 2016. Основатели Stars рассчитывают, что первый продукт под их брендом Stars будет запущен уже в ближайшие полгода.

В ноябре 2016 года гендиректор Black Star Павел Курьянов рассказал RNS, что лейбл задумался о сотовой связи: «Мы думаем о том, чтобы сделать сотовую связь Black Star, — сказал Курьянов. — Мы не будем свои вышки строить, она будет работать на базе какого-то крупного оператора, такого как МТС, "Билайн", "Мегафон" или Tele2». Начало работы над проектом намечено на 2018 год, уточнил тогда Курьянов. «Сейчас новые тенденции на рынке, когда крупные операторы могут отдавать потоки своих цифровых сервисов под суббренды, у которых может лучше получиться привлекать клиентов. То есть вся работа будет на стороне оператора, наша задача будет — осуществлять маркетинг и какие-то еще интересные предложения».