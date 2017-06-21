После переговоров с инвесторами Uber Трэвис Каланик подал в отставку с поста руководителя сервиса, сообщили источники The New York Times. В совете директоров сооснователь сервиса остаётся.

Совет директоров Uber попросил гендиректора уйти в начале июня 2017 года. Совет проголосовал за то, чтобы последовать советам бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера, которого сам же Каланик нанял для расследования сексистских скандалов и обвинений в харасменте в отношении менеджмента компании. Чуть позднее прозвучало допущение, что Каланик уйдёт в трехмесячный отпуск либо перейдёт на другую должность.

В последнее время сервис вызова такси регулярно попадал в шумные истории, например связанные с отношением к сексу в штате компании. Неприятно звучали обвинения структур Google. Автомобильные подразделения гугла судятся с Uber и обвиняют его в воровстве технологий. И хотя ещё в В 2013 году инвестиционная дочка Google верила проекту и купила 7% в Uber — сейчас гугловцы работают с Lyft, прямыми конкурентами собственного портфельного проекта.