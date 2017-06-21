YouTube смог вернуть часть крупных рекламодателей, ранее отказавшихся от сотрудничества с сервисом. В марте этого года сотовый оператор Vodafone и несколько британских банков разорвали контракты с YouTube из-за того, что сервис показал рекламу в видео, которые могут навредить репутации, затем этому примеру последовали и другие крупные рекламодатели. По данным источников WSJ, снова закупать рекламу на YouTube стали корпорации General Motors, Coca-Cola Co и британское отделение McDonald’s. Сервис убедил этих рекламодателей, что его технология теперь предотвращает соседство с нежелательным контентом. Некоторые рекламодатели также получили от YouTube компенсацию.