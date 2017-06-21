Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске видеорекламы в играх. В них появятся мидроллы — рекламные ролики длиной 5−30 секунд, которые будут запускаться внутри игры. За просмотр рекламного ролика пользователи получат различные игровые бонусы и апгрейды, а разработчики смогут зарабатывать на показах. Пользователям, которые регулярно совершают платежи в соцсети, включая игры, видеореклама показываться не будет.

Рекламные ролики позволят всем разработчикам зарабатывать на показах видеорекламы. Разработчики получит 50 рублей за 1000 показов. До недавнего времени игры на «Одноклассниках» монетизировались в основном за счет внутренних покупок — ин-аппов. Однако некоторые приложения не так просто монетизировать, например, игры в сообщениях. Они интересны пользователям ОК — каждый месяц мы запускаем по одной новой игре в чате. С рекламой мы сможем привлекать больше интересных игр и разработчиков, — сказал руководитель направления игр проекта Одноклассники Артур Шакалис.

Количество пользователей игр в «Одноклассниках» составляет около 25,5 млн. человек. Рост уникальных пользователей игр за 2016 году составил 59% в iOS, в Android — 50%.