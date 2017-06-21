Пользователи приложения «Максим: заказ такси» смогут заказать грузовые автомобили, автобусы и эвакуаторы. Также можно попросить водителя запустить двигатель автомобиля или помочь с чем-либо, например, донести вещи, говорится в сообщении компании. Раньше заказать эти автомобили и услуги можно было только через оператора. Теперь клиенты могут сделать заказ в приложении.

Заказать услуги можно в пожеланиях к заказу. Запуск двигателя будет полезен зимой, когда сложно завести автомобиль. Помощь водителя может понадобится, если нужно донести вещи, поменять колесо, выполнить доставку и оказать другие несложные услуги помимо перевозки. В комментариях к заказу клиент может написать, что именно требуется сделать.

Услуги «Помощь водителя» и «Запуск двигателя» (для легковых автомобилей) действуют во всех городах работы сервиса. Заказ грузовых автомобилей, автобусов и эвакуатора жителям Москвы и Санкт-Петербурга пока не доступен. Сервис работает в более 180 городах, включая Новосибирск, Сургут, Омск, Новороссийск и другие. В Москве и Петербурге компания ищет перевозчиков на грузовых автомобилях и планирует в обозримом будущем объявить о запуске сервиса.

В Яндекс.Такси помимо обычной услуги перевозки можно заказать машину для перевозки велосипеда, для транспортировки домашних животных и автомобиль с детским креслом. В мае этого года Uber запустил в США приложение Uber Freight, с помощью которого можно вызвать дальнобойщика для перевозки грузов. В России этот сервис пока не доступен, планов по его запуску тоже нет, сказали «Роем!» в компании.