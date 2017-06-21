Бывший совладелец «Вимм-билль-данна» Гаврил Юшваев оказался активным инвестором в IT-стартапы. Он рассказал «Ведомостям», что владеет долями в немецком сервисе по доставке готовой еды Delivery Hero и в главном конкуренте Uber в США сервисе Lyft.

Всего на инвестиции Юшваев потратил порядка $0,5 млрд — примерно равно половине его дохода от продажи «Вимм-билль-данна» компании Pepsi в 2011 году. В Lyft он инвестировал около $100 млн при оценке более чем $4 млрд. В Delivery Hero он вкладывался примерно в 2012—2013 году в два этапа. Всего в сервис он вложил €122 млн евро. Перед грядущим IPO стартап оценили в €4,39 млрд. Сейчас в Delivery Hero он владеет 6% и продаст 0,88% в ходе IPO. После IPO пакет бизнесмена составит 4,5% из-за допэмиссии. Если компания разместится посередине объявленного ценового диапазона в €22−25,5 за акцию, то Юшваев получит €32 млн наличными, а его пакет будет оценен в €218 млн.

Юшваев сообщил, что вкладывался и в другие интернет-проекты, причём всегда как физлицо. Названий других стартапов пока он не раскрывает.