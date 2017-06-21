Аудитория Livejournal в России сейчас сравнима с Facebook, сказал основной акционер Rambler&Co Александр Мамут в интервью Олегу Тинькову. «Я думаю, сейчас у Livejournal аудитория находится на том же уровне, что у Facebook — где-то 15−16 млн человек», — сказал Мамут. Он согласился, что на данный момент Livejournal и портал Rambler находятся в достаточно сложной ситуации, но подчеркнул, что «интернет-это долгая история» и пообещал в ближайшие два-три года показать эффективные бизнес-кейсы на базе своих интернет-активов. «Сейчас интернет меняет все отрасли — от ритейла до нефтегазового сектора и сферы услуг. Для меня Rambler&Co в первую очередь является возможностью поучаствовать в этих изменениях», — подчеркнул Мамут.