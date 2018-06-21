Голосовой трафик абонентов Tele2 через мессенджеры с июня 2017 г. по июнь 2018 г. вырос в 10 раз, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. До 50% всех звонков наиболее активные пользователи мобильного интернета делают через такие приложения, как WhatsApp и Viber. В «Мегафоне» зафиксировали, что у его абонентов разговоры через мессенджер стали популярнее за год лишь на 20%. Интересно, что пока 2017−2018 годах первый оператор агрессивно «дарил» абонентов интернет-сервисам, например распространяя тарифы с беспрецедентными 100 Gb интернет трафика — второй попытался абонентов, всё-таки, вернуть в собственную экосистему, но попытка «Мегафона» провалилась.

В марте 2018 года Ernst&Young публиковала обобщённую статистику по абонентам всех операторов. В крупнейших городах России 31% опрошенных абонентов разговаривали через мессенджеры наравне с обычной голосовой связью, а 8% использовало их как приоритетный способ разговора.

В свежей статистике Tele2 речь тоже идёт об абонентах проживающих в крупнейших и наиболее «богатых» городах России — Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Казани. А так же в Москве, куда оператор пришёл лишь осенью 2015 года и вообще не подключал абонентов с простыми «звонилками», только со смартфонами (по технологическим причинам, сеть не поддерживала 2G). Во время атаки на столицу Tele2 делал акцент на специальные предложения для «мобильных интернетчиков». Так весной 2017 оператор распространял тарифные планы со 100 Gb бесплатного мобильного трафика без снижения скорости через 4G/LTE. В другом предложении оператор предлагал избавиться от предоплаченных минут разговора в обмен на мегабайты трафика.

Сопоставляя интерес аудитории Tele2 и «Мегафона» к новым способом связи, можно констатировать, что самая продвинутая и богатая база абонентов-горожан, в 45 раз быстрее отказывается от морально устаревшей операторской услуги, привычного голоса, и оператор становится простой «трубой для данных». Обратного перетока, с интернет-сервисов, на свежие операторские предложения, организовать пока не удаётся.

Так в апреле 2017 года в московских и санкт-петербургских офисах «Мегафона» первые тестировщики начали получать sim-карты нового виртуального оператора VK mobile. В пакете был, например, безлимитный доступ к ВКонтакте, бесплатная музыка Boom, всё перечисленное прямо или косвенно контролирует «Мегафон», идея заключалась в том, чтобы дать абонентам интернет-сервисы, но не любые, а собственные. С 15 июля того же года воспользоваться продуктом, который ВКонтакте и «Мегафон» придумали для обитателей соцсети, мог любой желающий. В марте 2018 года «Мегафон» признал, что VK mobile мало кого заинтересовал, проект закрыт.