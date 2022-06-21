«Почта России» запустила службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов. Компания рассчитывает предоставлять ритейлерам собственных курьеров и IT-инфраструктуру, продажами продолжат заниматься сами торговые сети или их партнеры, уточнил представитель «Почты России». По его словам, пилотный проект реализуется в Москве, в июле к доставке будет подключен Санкт-Петербург, до конца года — еще несколько городов-миллионников РФ.

Экспресс-доставка — сегмент, в котором сложно настроить операционную эффективность, предупреждает партнер Data Insight Борис Овчинников. Оператору предстоит оптимизировать каждый этап процесса доставки: от проработки маршрута следования до правильной сборки заказа, чтобы проект стал коммерчески успешным, продолжает он. По словам эксперта, доходы операторов складываются из фиксированной суммы за каждый выполненный заказ либо рассчитываются по формуле, исходя из пройденного доставщиком расстояния. Экономику таких сервисов усложняет и растущий фонд оплаты труда курьеров. В «Сбермаркете» и «Яндекс.Доставке» говорят о продолжающемся росте интереса пользователей к экспресс-доставке. По данным Data Insight, в первом квартале года сегмент экспресс-доставки вырос на 182%, до 98 млрд руб.