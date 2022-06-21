Компании занимающиеся IT-аутсорсингом российских специалистов не могут работать с ними при текущих курсах евро и доллара, и вообще при укрепляющемся рубле. Затрагивает это не только прямой аутсорсинг, который и помимо оплаты имеет свои проблемы, но и инсорсинг между иностранной "мамой" и российской "дочкой", при котором компании имеют валютную выручку за рубежом, а сотрудников держат в России.

Если в декабре 21-го года сотрудник с зарплатой 200 000 рублей в России обходился в $2600 (или 2350 евро),

то в июне 2022-го сотрудник с той же зарплатой в рублях обходится в $3600 (или 3450 евро)

что уже вполне сопоставимо с европейскими зарплатами, однако при этом у компаний не будет валютных и санкционных рисков.

Мартовская экономия (тогда, благодаря росту курса иностранных валют картина была обратной: 200 000 рублёвый специалист стоил около 1500 евро) не покрывает текущих расходов, в результате чего компании вынуждены резко закрывать российские компании: например, игровая Game Insight предложила своим сотрудникам (несколько сотен) смириться с тем, что денег у компании нет и проститься, упаднические настроения царят и в других игровых компаниях.

В более выигрышной ситуации оказались те, чьи клиенты потребовали вывоза российских сотрудников за рубеж и кто осуществил эту операцию - они оказались не подвержены проблеме сильного рубля при выплатах зарплат.