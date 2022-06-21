Массовый отъезд IT-специалистов за рубеж привел к тому, что России не хватает около 170 тыс. сотрудников такого профиля. Об этом заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. Говоря о принятом в середине июня Госдумой и обсуждающемся теперь в Совфеде законе об упрощенном порядке предоставления видов на жительство в России иностранным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей, Зубов попросил закон поддержать.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, а во «вторую волну» могут уехать еще 70–100 тыс. Однако уже в конце мая глава правительства Михаил Мишустин заявил, что подавляющее большинство, около 85%, ранее уехавших уже вернулись обратно.