Созданный экс-замминистром связи Денисом Свердловым британский производитель электрокаров Arrival договорился с американским фондом Antara о конвертации в акции своих облигаций на сумму $20 млн. Но это в шесть раз меньше, чем планировалось. Общая задолженность по облигациями сократиться лишь на 6%. а не на 38%. Первоначально соглашение между Arrival и Antara было заключено в феврале 2022 г. Тогда предполагалось, что Antara выкупит вновь выпущенные акции Arrival на сумму $25 млн с возможностью выкупить еще акций также на $25 млн. Одновременно стороны договорились, что Antara обменяет все имеющиеся у нее облигации Arrival на сумму $121,9 млн на 219,4 млн акций Arrival. Antara является крупнейшим держателем облигаций Arrival (38% от общего числа), указанная сделка позволила бы сократить задолженность Arrival по облигациями до $198,1 млн.

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Основатель компании - россиянин Денис Свердлов. В 2008-2012 гг. он был гендиректором телекоммуникационого оператора «Скартел» (торговая марка Yota, впоследствии был приобретен «Мегафоном»). В 2012-2013 гг. Свердлов занимал пост замминистра связи. Принадлежащий Свердлову люксембургский фонд Kinetik владел 75% в Arrival, сейчас его доля сократилась до 35%. Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской SPAC-компании CIIG-компании Merger, не имевшей собственных активов, но обладающей листингом на Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компаний. Всего за 2021 г. привлекла на бирже $1,3 млрд.

В марте 2021 года Arrival вышел на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. Капитализация компании сразу после IPO оценивалась в $13,6 млрд, а Свердлов, контролирующий почти 75% Arrival через Kinetik Sarl, весной прошлого года ворвался в топ-20 российского списка Forbes. Журнал оценивал его состояние на апрель 2021 года в $10,6 млрд. Однако череда последующих событий, включая корректировку амбициозных производственных планов компании, отказ от европейского рынка и увольнение части сотрудников, привела к обвалу стоимости акций Arrival более чем на 97% - с $22 при размещении до $0,59 по состоянию на конец торгового дня 7 ноября. Цена бумаг ниже $1 стала причиной того, что Arrival в начале ноября получил предупреждение о возможном делистинге с Nasdaq. Биржа дала стартапу полгода, в течение которых его акции должны подняться выше отметки в $1 и продержаться на ней минимум 10 дней подряд. Дедлайн ограничен 1 мая 2023 года, но может продляться в случае неисполнения условий в срок.