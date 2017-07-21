Газета РБК впервые за всю свою историю приостановит выход бумажной версии. Это произойдёт в августе, газета не будет выходить три недели. Перерыв был запланирован еще в конце прошлого года и связан с сезонным спадом аудитории и рекламного рынка, сказали «Коммерсанту» в холдинге. За август газета может сменить макет и рубрикик. Соруководитель редакции РБК Игорь Тросников подчёркивает, что это никак не связано с недавней сменой собственника — теперь холдингом владеет не Михаил Прохоров, а Григорий Берёзкин. В прошлом году приостановка выпуска газеты летом также рассматривалась, говорит гендиректор РБК Николай Молибог.