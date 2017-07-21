После скандальных историй с фейковыми новостями представители Facebook начали задумываться о введении платной подписки на контент СМИ. Об этом сообщают «Ведомости». Возможно, тестирование функции начнут в октябре этого года. «Это одна из тех просьб, которые мы слышали от многих газет и интернет-изданий. Она заключается в том, что они хотят получить платный продукт и получить платный сервис в Facebook. И сейчас мы это делаем», — заявила руководитель новостного партнерства Facebook Кэмпбелл Браун на конференции.