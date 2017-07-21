Онлайн-продавец билетов Concert.ru требует запретить своим конкурентам использовать домен Koncert.ru, совладельцем которого выступает музыкант «Машина времени» Александр Кутиков, а билеты через него, по мнению истца, продает компания, развивающая Ponominalu.ru. Юристы, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что решение может иметь серьезные последствия, т.к. речь идет об использовании самого слова «концерт» при продаже билетов. Ранее суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что Concert.ru не доказал нарушения своих прав, но согласно выводам кассации, суды предыдущих стадий «неправильно применили нормы процессуального права».