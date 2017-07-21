Советник президента Клименко заблокировал назначение директора ИРИ


На пост директора Института развития интернета выдвинули сотрудника Регионального общественного центра интернет технологий Максима Буянова. Прошлый директор ИРИ Екатерина Рудых покинула свой пост. Однако назначение Буянова не состоялось, так как учредитель института, советник президента Герман Клименко отказался подписывать протокол собрания.

Источник CNews говорит, что причина происходящего — разногласия между Клименко с одной стороны и главой РОЦИТ Сергеем Гребенниковым и главой другого соучредителя ИРИ, Российской ассоциации электронных коммуникаций, Сергеем Плуготаренко, с другой стороны. Клименко изначально создавал ИРИ «под себя», но после того, как получил назначение на пост советника президента отошел от управления ИРИ. Вместо с тем, он по-прежнему не хочет, чтобы контроль над ИРИ получили Гребенников и Плуготаренко с которыми у него есть разногласия по ряду вопросов регулирования отрасли.

Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета

Как стало известно CNews, Институт развития интернета остался без директора. Совет института избрал нового руководителя, но советник Президента России Герман Клименко отказывается подписывать это решение…

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое