На пост директора Института развития интернета выдвинули сотрудника Регионального общественного центра интернет технологий Максима Буянова. Прошлый директор ИРИ Екатерина Рудых покинула свой пост. Однако назначение Буянова не состоялось, так как учредитель института, советник президента Герман Клименко отказался подписывать протокол собрания.

Источник CNews говорит, что причина происходящего — разногласия между Клименко с одной стороны и главой РОЦИТ Сергеем Гребенниковым и главой другого соучредителя ИРИ, Российской ассоциации электронных коммуникаций, Сергеем Плуготаренко, с другой стороны. Клименко изначально создавал ИРИ «под себя», но после того, как получил назначение на пост советника президента отошел от управления ИРИ. Вместо с тем, он по-прежнему не хочет, чтобы контроль над ИРИ получили Гребенников и Плуготаренко с которыми у него есть разногласия по ряду вопросов регулирования отрасли.